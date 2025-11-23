Beyoğlu'nda Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde uyuyan bir kişinin telefonunu çalarken suçüstü yakalanan 20 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.
Beyoğlu'nda uyuyan bir kişinin telefonunu çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi izlemeye alındı.
Ekipler, bu kişinin, kaldırım üzerinde uyuyan bir kişinin cebinden telefonunu çaldığını belirledi.
Zanlı B.K'yi (20) suçüstü yakalayan ekipler, cep telefonunu mağdura teslim etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel