Beyoğlu'nda Tehlikeli Hareketler Yapan Kadın Polis Merkezinde Olay Çıkardı
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Beyoğlu'nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Ancak kaçan kadın, polis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu bulunan kadın, polis merkezinde de olay çıkardı. Mahkemece serbest bırakılan kadın, sosyal medyadan polisi tehdit etmeye devam etti.
BEYOĞLU'nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapınca, mahalle bekçilerinin durdurmak istediği Melike D. kaçtı. Bekçilerin takibiyle akaryakıt istasyonunda yakalanan kadın götürüldüğü polis merkezini birbirine kattı. Polis ekiplerine hakaretler ederek bağıran kadının üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu bulundu. .Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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