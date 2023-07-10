Beyoğlu'nda Tehlikeli Hareketler Yapan Kadın Polis Merkezinde Olay Çıkardı

Beyoğlu'nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Ancak kaçan kadın, polis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu bulunan kadın, polis merkezinde de olay çıkardı. Mahkemece serbest bırakılan kadın, sosyal medyadan polisi tehdit etmeye devam etti.