Haberler

Beyoğlu'nda Tasma ile Gezdirdiği Kadın İçin İki Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Tasma ile Gezdirdiği Kadın İçin İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda sokak ortasında boynuna tasma takılı bir kadını gezdirdiği iddia edilen iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra güvenlik ekipleri harekete geçti.

BEYOĞLU'nda bir kişi, boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu'nun Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kalabalık içerisinde U.Y.(27), N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirdi. U.Y.'nin bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH:

Birkaç yıl önce, krizler ve ihtiyaçlar sırasında gerçek bir etki yaratmak için finansal güvenliğe sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. İşte o zaman Limudia'nın platformunu ve stratejisini buldum. Yatırım yaptım ve 230.000 doların üzerinde kârla hayatım sonsuza dek değişti. Siz de başarabilirsiniz. Limudia ile @Mudiatrading adresinden telegra üzerinden iletişime geçin ve finansal özgürlük yolculuğunuza bugün başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının bağcığını hayranına bağlattı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri alıyor

O ülkede kraliyet krizi! Prensin tüm ünvanları alınacak
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.