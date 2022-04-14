Beyoğlu'nda tarihi semtlerdeki kültürel dönüşüm çalışması sürüyor

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nun tarihi semtlerinden Karaköy'de bulunan Zürafa, Alageyik ve Kadem sokakların kültürel dönüşümü için başlatılan çalışma devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesince Karaköy'deki üç sokakta 11 Şubat'ta başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, bölgede yer alan tarihi tescilli yapılara zarar verilmemesi amacıyla büyük titizlikle yürütülüyor.

Zürafa ve Alageyik sokaklarda bulunan yaklaşık 120 yıllık sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamı için yapılacak çalışmalarla ilgili Anıtlar Kurulunun kararı bekleniyor. Kuruldan çıkacak karar doğrultusunda bu tescilli yapılarla ilgili gerekli restorasyon işlemleri yapılarak tarihi eserlerin korunması hedefleniyor.

Tarihi sokaklardaki dönüşümü hak sahipleri anlaştıkları özel firmalarla gerçekleştiriyor. Beyoğlu Belediyesi ise kültürel dönüşümde düzenleyici rolünü yerine getiriyor ve yapılan işlemlerin takipçisi oluyor.

Kültürel dönüşüm için oluşturulan kurul, yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla mayısta yeniden toplanarak söz konusu sokakların yeniden inşasında yapılacak plan ve çalışmalar ile yol haritasını belirleyecek.

Kültürel dönüşümün tamamlanmasıyla bölge, Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi yapıların yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemli destinasyonlarından birisi olacak.

"Tescilli yapıların varlığı çalışmalar başlamadan önce de biliniyordu"

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zürafa ve Alageyik Sokak'ta bulunan tescilli tarihi yapılar (tarihi sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamı) yeni ortaya çıkarılan yapılar değildir. Söz konusu tescilli yapıların varlığı çalışmalar başlamadan önce de biliniyordu. Bu nedenle alanda yapılan çalışmalar büyük titizlikle gerçekleştiriliyor. Bölgede yer alan tarihi sinagog, Musevi mektebi ve Osmanlı hamamının Anıtlar Kurulunun vereceği karar doğrultusunda restore edilerek Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir aksı haline getirilmesi amaçlanıyor."