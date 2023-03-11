Beyoğlu'nda tanışma teklifini kabul etmedi, telefonunu alıp kaçtı

BEYOĞLU'nda A.Y. yolda tek başına yürüyen N.Y. isimli kadınla tanışmak istedi. Bir süre N.Y. ile sohbet etmeye çalışan A.Y., tanışma teklifi reddedilince kadının telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan A.Y., tutuklandı.

Olay, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde 4 Mart Cumartesi Günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. N.Y. isimli bir kadın polisi arayarak cep telefonunun kapkaç yapılarak çalındığını söyledi. N.Y.'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, önce kadının ifadesine başvurdu. N.Y., polise yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yanına gelerek tanışmak istediğini, bir süre sohbet etmeye çalıştığını kendisinin ise tanışma teklifini reddettiğini, bunun üzerine şüphelinin sinirlenip elindeki telefonu kapıp kaçtığını söyledi.