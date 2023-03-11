Beyoğlu'nda tanışma teklifini kabul etmedi, telefonunu alıp kaçtı
Güncel Haberler
BEYOĞLU'nda A.Y. yolda tek başına yürüyen N.Y. isimli kadınla tanışmak istedi.
BEYOĞLU'nda A.Y. yolda tek başına yürüyen N.Y. isimli kadınla tanışmak istedi. Bir süre N.Y. ile sohbet etmeye çalışan A.Y., tanışma teklifi reddedilince kadının telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan A.Y., tutuklandı.
Olay, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde 4 Mart Cumartesi Günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. N.Y. isimli bir kadın polisi arayarak cep telefonunun kapkaç yapılarak çalındığını söyledi. N.Y.'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, önce kadının ifadesine başvurdu. N.Y., polise yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yanına gelerek tanışmak istediğini, bir süre sohbet etmeye çalıştığını kendisinin ise tanışma teklifini reddettiğini, bunun üzerine şüphelinin sinirlenip elindeki telefonu kapıp kaçtığını söyledi.Polis, N.Y.'nin ifadesi üzerine olay yerinde ve şüphelinin kaçtığı istikamet üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 40 ayrı güvenlik kamera görüntüsü izleyen polis şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi. Görüntülerde şüphelinin Tomtom Mahallesi'ne doğru koştuğunu tespit eden ekipler, A.Y.'nin bu mahalledeki evine baskın düzenledi. Baskında A.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı. Öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde A.Y.'nin yalnız yürüyen N.Y.'ye yaklaştığı, bir süre konuştuğu daha sonra ise koşarak kaçtığı anlar yer aldı.