Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki ifadelerinde aralarındaki husumet nedeniyle Şanlı'ya silahla ateş ettiklerini söyledikleri öğrenilen Hamdullah A. ve Salim Ç. ile 2 şüpheli, sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, Hamdullah A. ve Salim Ç'yi tutuklama, bu zanlıları evlerinde sakladıkları belirtilen diğer iki şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hamdullah A. ve Salim Ç. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda 7 Ağustos'ta motosikletli iki kişi tarafından Tanır Şanlı ve arkadaşı Berat Karadaban'a silahla ateş açılmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybetmişti.