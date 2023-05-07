Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYOĞLU'NDA TAKSİDE 10 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Güncel Haberler

BEYOĞLU'nda, silah ticareti yapan şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda, silah ticareti yapan şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Takside yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Halıcıoğlu D-100 karayolunda Cuma günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Taksi ile silah ticareti yapıldığı ihbarı sonrasında harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözkonusu taksinin Halıcıoğlu'nda olduğunu tespit etti. Polis ekipleri taksiyi takibe aldı. Ekipler taksiye yaklaştığı sırada taksici kaçmaya başladı. Durdurulan şüpheli gözaltına alındı.

Takside yapılan aramada poşet içerisinde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Taksi şoförü Enes Kürşat U. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'Silah ticareti ve kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title