Beyoğlu'nda taksicilere denetim: Eksik evrak ve belgesi olanlara ceza kesildi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde, evrak ve belgelerinde eksiklik bulunan taksicilere ceza kesildi.
Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetimde, evrak ve belgelerinde eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince, Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde, sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, evraklarında eksiklik bulunan ve kurallara uymayanlara ceza kesti.