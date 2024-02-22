Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda taksicilere denetim: Eksik evrak ve belgesi olanlara ceza kesildi

Güncelleme:

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde, evrak ve belgelerinde eksiklik bulunan taksicilere ceza kesildi.

Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetimde, evrak ve belgelerinde eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince, Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, evraklarında eksiklik bulunan ve kurallara uymayanlara ceza kesti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Beyoğlu Taksim Ceza İstanbul Trafik Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title