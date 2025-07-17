Beyoğlu'nda Taksi Yolcusunun Sürücüye Saldırısı Kamerada
Beyoğlu'nda bir taksi yolcusunun sürücü ile tartıştıktan sonra saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadın yolcu, taksiyi tekmeledikten sonra sürücüye saldırdı. Olay sonrasında her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.
Beyoğlu'nda, kadın yolcunun kavga ettiği taksi şoförünü darbetmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, 10 Temmuz'da, 34 TCK 29 plakalı taksinin şoförü Ö.K. ile yolcusu D.E isimli kadın arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.E. önce taksiyi tekmeledi, ardından da araç dışına çıkarak sürücüye saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yolcu ile şoför, polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.
Taksi şoförü Ö.K. ifadesinde, yolcuyu araçta sigara içtiği için uyardığını iddia etti.
Olay, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel