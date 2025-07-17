Beyoğlu'nda Taksi Yolcusunun Sürücüye Saldırısı Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir taksi yolcusunun sürücü ile tartıştıktan sonra saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadın yolcu, taksiyi tekmeledikten sonra sürücüye saldırdı. Olay sonrasında her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Beyoğlu'nda, kadın yolcunun kavga ettiği taksi şoförünü darbetmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, 10 Temmuz'da, 34 TCK 29 plakalı taksinin şoförü Ö.K. ile yolcusu D.E isimli kadın arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.E. önce taksiyi tekmeledi, ardından da araç dışına çıkarak sürücüye saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yolcu ile şoför, polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Taksi şoförü Ö.K. ifadesinde, yolcuyu araçta sigara içtiği için uyardığını iddia etti.

Olay, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor

Üniformasının önünü açıp hastaya göğüslerini gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest

Romantik jest! Sevgilisine havuzda karpuz yedirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.