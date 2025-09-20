Beyoğlu'nda Taksi Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurularak öldürülen taksi şoförü Ali Sancar'ın cenazesi ailesince teslim alındı.

Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, gece saatlerinde taşıdığı yolcu tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti.

Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülen Sancar'ın cenazesi, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Sancar'ın cenazesinin, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Beyoğlu Çıksalın Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu haberlerin sıradanlaştığını ve sonunun gelmediğini belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır mesleğini yapan Sancar'ın kısa bir ara verdikten sonra yeniden direksiyon başına döndüğünü aktaran Coşkunyürek, "Kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.