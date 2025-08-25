Beyoğlu'nda Taksi Şoförü Rahatsızlandı
Beyoğlu'nda seyir halindeyken rahatsızlanan taksi şoförü Yalçın Saka, aracını kenara çekip asfalta uzandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoförü hastaneye kaldırdı.
Olay saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan 34 TGM 97 plakalı taksinin şoförü Yalçın Saka(46), aracı park ettikten sonra inerek, yola uzandı. Taksi şoförünün asfaltta yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksi şoförü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
