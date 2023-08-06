Beyoğlu'nda Taksi Saldırısının Şüphelileri Tutuklandı

Beyoğlu'ndan aldığı yolcuları Gaziosmanpaşa'ya getiren taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu'nun, aracına açılan ateş sonucu öldürüldüğü olayın şüphelileri yakalandı. 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu, 30 Temmuz 05.25 saatlerinde Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıkmıştı. Yıldıztabya Mahallesi'ne geldikleri sırada araçtaki yolcuların husumetlisi olduğu iddia edilen kişiler taksiyi kurşun yağmuruna tutmuştu. Olayın gerçekleştiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi sokaktan aşağı giderek park halindeki otomobile çarparak durabilmişti. Bu esnada takside bulunan yolcular yaralı olarak olay yerinden kaçmış, 2 çocuk babası taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olaya ilişkin başlattığı çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştirenlerin Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (18) ve A.B. (17) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda İ.Ö., üzerinde 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalandı. A.B. ise olay sırasında E.A. ile birlikte kullandığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız silah ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve E.A., adliyeye sevk edildi. Y.Ö. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL