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Beyoğlu'nda Takla Atan Otomobilin Yaya Tarafından Son Anda Fark Edilmesi Kamerada

Beyoğlu'nda Takla Atan Otomobilin Yaya Tarafından Son Anda Fark Edilmesi Kamerada
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Beyoğlu'nda bir otomobilin yolda yağış nedeniyle kayganlaşma sonucu refüje çarpıp takla atması sonrasında bir yayanın son anda kaldırıma kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda sürücü yaralanmadı.

Beyoğlu'nda, bir yayanın refüje çarpıp takla atan otomobili fark ederek son anda kaldırıma çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Akyol Sokak'ta yokuşta seyreden Necmi S. idaresindeki 34 BG 2086 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp takla attı.

Bu sırada arkasına doğru bakan bir yaya, araç sürücüsünün hakimiyetini kaybettiğini görerek son anda kaldırıma doğru kaçtı.

Sürücünün yaralanmadığı kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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