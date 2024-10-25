Beyoğlu'nda Takla Atan Aracın Sürücüsü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Doğan Can CESUR-Hiba KARGI / -BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücünün vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi, Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.