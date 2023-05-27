Beyoğlu'nda Tadilattaki Eğlence Mekanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda tadilatta olan eğlence mekanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak'ta, tadilat halindeki iki katlı eğlence mekanının üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iki ayrı sokaktan müdahale ederek yangını söndürdü. Eğlence mekanında hasar oluştu.