Beyoğlu'nda Taciz Olayında Şok Gözaltı Kararı

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden, salıverilmelerinin ardından haklarında yeniden gözaltı kararı verilen 2 şahıstan biri Mersin'de diğeri de İstanbul'da yakalandı.

Savcılık, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kadını taciz eden ve polislerce yakalanıp serbest bırakılan iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler, İ.Ş.'nin 'şikayetinden vazgeçmesi' üzerine serbest bırakıldı. Olaya dair görüntülerse sosyal medyada tepki çekti. Adalet Bakanlığı tepkiler üzerine başsavcılığın iki şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardığını duyurdu. Şüphelilerin 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama', 'mukavemet', 'gasp' ve 'otomobil hırsızlığı' gibi suçlara karıştığı öğrenildi.