Beyoğlu'nda Taciz Olayına İlişkin Soruşturma Tamamlandı

BEYOĞLU'nda yolda yürüyen İremşan A.'yı taciz eden Semir T. (31) ve Ömer K. (27)'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'te, evine gitmek için yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın önünü kesen ve genç kızı yere düşürdükten sonra taciz eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü İremşan A.'nın bir gece kulübünde alkol alıp gece saat 04.00 sıralarında evine gitmek üzere yola çıktığı, sokakta ilerlerken tanımadığı şüphelilerin yolunu keserek omuzuna dokunduktan sonra yaklaşmaya başladıkları ifade edildi.

İddianamede, İremşan A.'nın kurtulmak için yürümüş olsa da şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'ın elini İremşan A.'nın beline atarak vücudu ile İremşan A.'ya temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı ve yere düşürerek üzerine çıktığı ifade edildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olayı farketmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

İYİ NİYETLİ DOKUNMUŞ OLABİLİR

İddianamede, şüpheli Ömer Konu'nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.'nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

30'AR YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında daha önce herhangi bir husumet bulunmadığı vurgulanarak, bu durumun İremşan A. 'nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek bir durum oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın, beden veya ruhsal açıdan savunmasız olan birine karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.