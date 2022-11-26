BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ VALİZ PANİĞİ

BEYOĞLU Talimhane girişinde kaldırıma bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Çevredeki tüm yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanı valizi fünye ile patlattı. İncelenen valizin boş olduğu anlaşıldı. Valiz patlatıldığı sırada, yoldan geçen kadın turist bomba patladığını sanarak gözyaşlarına boğuldu.

Cumhuriyet Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane girişinde kaldırıma bırakılan valizi fark edenler polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevreye emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Polisler, bu noktadaki tüm yolları araç ve yaya trafiğine kapatırken, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Bomba imha uzmanı özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı valize fünye yerleştirdi. Daha sonra megafonla yapılan 'Kontrollü patlama' uyarılarının ardından valiz fünye patlatıldı. Valizin boş olduğu anlaşılırken, bomba imha uzmanı çevredeki çöp konteynerlerinde de arama yaptı. Olumsuz bir durumun olmaması üzerine kapatılan yollar araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı. Öte yandan, fünye patlatıldığı sırada yoldan geçen kadın turist, bomba patladığını sanarak ağladı. Kadını yanındaki diğer kadın ve polis sakinleştirdi.