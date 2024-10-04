Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Kadına Cinsel Tacizde Bulunan İki Kişi Tekrar Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kadının önü kesip cinsel tacizde bulunan iki kişi önce serbest bırakıldı, daha sonra tekrar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi'nde gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İ.A.'yı takip etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Diğer kişi yaşananları izlerken, saldırgan ise kurtulmaya çalışan genç kızı yere yatırdı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şikayetçi olmadı, şüpheliler serbest kaldı

İ.A'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Semir T'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmak", "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Tacizcilerin serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki gelmesinin ardından iki şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 24 Eylül 2024 tarihi saat 04.15 sıralarında Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesinde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak; Sokak içerisinde yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulunan Ö.K. ve S.T. isimli şahıslar olay yerinde devriye gezen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 'Cinsel Saldırı' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."