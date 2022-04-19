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Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda silahla vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda silahla vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yüksel Ustahüseyin'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ustahüseyin, ambulansla kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Beyoğlu, Polis, Güncel, Haberler

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