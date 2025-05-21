Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda husumet nedeniyle bir kişinin evinin önündeki kulübeye silahla ateş eden şüpheli M.S.B. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan kişinin evinin önündeki depo olarak kullandığı kulübeye silahla ateş eden şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Şubat'ta saat 00.40 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokak'taki ikametin önünde bulunan kulübeye silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Cam kısmına kurşun isabet eden kulübede 4 boş kovan bulan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden saldırının beyaz renkli bir araçla Beylikdüzü'nden gelen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler İ.Ç. (27), M.A. (29) ve M.S.B'yi (22) 14 Mayıs'ta Beylikdüzü, Beyoğlu ve Sarıyer'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden İ.Ç'nin çeşitli suçlardan 10, M.A'nın 2, M.S.B'nin ise 3 kaydı olduğu anlaşıldı.

Saldırının taraflar arasında yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştiği anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahla ateş açtığı belirlenen M.S.B. tutuklanırken, M.A. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin saldırı öncesinde adrese araçla yaklaştıkları ve sonrasında uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı sokak ortasında katledildi
Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim

Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor

Bir ülkenin daha para birimi değişiyor! Tarih verildi
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Altın fiyatlarında haftalar sonra beklenen hareketlilik başladı

Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.