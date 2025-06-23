Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

BEYOĞLU'nda kıraathane önünde bekleyen İbrahim Y. (49), şapkalı ve maskeli 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin poliste 23 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Haziran Cumartesi saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kıraathane önünde bekleyen İbrahim Y. (49) şapkalı ve maskeli 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin motosikletli 1 kişiyle gelerek sokağa yakın bir yerde indiğini, saldırı sonrasında da aynı kişiyle olay yerinden kaçtığını belirledi. Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüpheliler Barış S. (19) ile Furkan G. (23), gece saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

VURANIN 23, VURULANIN 6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli Barış S.'nin daha önce çeşitli suçlardan poliste 18, motosikleti kullanan Furkan G.'nin ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan İbrahim Y.'nin de çeşitli suçlardan 6 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, silahlı saldırının taraflar arasındaki husumet nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki farklı güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırı sırasında, saldırganın kıraathane önünde bekleyen İbrahim Y.'ye silahla ateş etmesi, daha sonra koşarak lay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.