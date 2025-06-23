Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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Beyoğlu'nda kahvehane önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 19 ve 23 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde iki gün önce kahvehane önündeki İbrahim Y'ye (49) şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan İbrahim Y. ambulansla hastaneye götürülürken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin motosikletli bir kişi ile gelerek sokağa yakın yerde indiğini, saldırı sonrasında da aynı kişiyle kaçtığını tespit etti.

Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheliler Barış S. (19) ile Furkan G. (23), gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Barış S'nin daha önce çeşitli suçlardan 18, motosikleti kullanan Furkan G'nin ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan İbrahim Y'nin de çeşitli suçlardan 6 kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saldırganın kahvehane önündeki İbrahim Y'ye tabancayla ateş etmesi, daha sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Olay anında İbrahim Y'nin yanında oturan Çetin Pirende ise AA muhabirine, saldırganın maskeli olduğunu ve mermilerden birinin İbrahim Y'nin ayağına isabet ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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Yorumlar (1)

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