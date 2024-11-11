Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Doğan Can CESUR / -BEYOĞLU'nda motosikletle gelen şüpheli, husumetlisi olduğu Erkan I.'yı bacağından vurdu. Yaralı Erkan I., saldırgandan şikayetçi olmazken olayın ardından yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin emniyetteki ifadesinde, evinde ele geçirilen pala için "eskiden dönerciydim hatıra için saklıyordum" dediği öğrenildi.

Olay, 28 Ekim Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir börekçinin önünde bekleyen Erkan I. (25), motosikletle gelerek yanına yaklaşan şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Erkan I. bacağından yaralanırken, saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Saldırının ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralının ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaralı Erkan I., polise verdiği ifadesinde saldırganı tanımadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganın motosikletle geldiğini, saldırıyı gerçekleştirildikten sonra da yaya olarak kaçtığını tespit etti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Teknik takip sonucu şüphelinin Şişli, Eskişehir Mahallesi'nde bir binaya girdiğini belirleyen polis adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan şüpheliler Furkan A. (24), Furkan A. (19), Umut E. (19), Melik S. (31), Davut C. (25) ve Özkan N. (30) yakalanırken yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, pala ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya uğrayan Erkan I.'nın 5 adet, Furkan A.'nın 18 adet, Furkan A.'nın 6 adet, Umut E.'nin 3 adet, Melik S.'nin 14 adet, Davut C.'nin 6 adet, Özkan N.'nin ise 15 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan evde ele geçirilen palanın sahibi Davut C.'nin sorgusunda, "Eskiden dönerciydim, palayı hatıra olarak sakladım" dediği öğrenildi.