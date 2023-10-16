Beyoğlu'nda Silahlı Kavga Davası: Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Beyoğlu'nda iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava başladı. Tutuklu sanık Mürsel Ağrı'ya, maktullere karşı 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis ve 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Beyoğlu'nda iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin hakkında dava açılan tutuklu sanık Mürsel Ağrı'nın, maktuller Berk Enes Giray ve Burak Giray'a karşı, "kasten öldürme" maktul Hulusi Giray'a karşı ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlarından 2 kez müebbet hapis ve 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler Mehtap Giray ve İhsan Giray ile tarafların avukatları katıldı, tutuklu sanık Mürsel Ağrı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihi 27 Temmuz 2021'den bir gün önce sanık Ağrı'nın kızının evliliğinde sorunlar yaşaması üzerine maktul damadı Berk Giray ile görüştüğü ve burada ailelerin de bulunduğu sırada tartışma yaşandığını belirtti.

Sanığın kayınbiraderi Mahmut Akçay'ın evine maktul Berk Giray ve beraberindeki birkaç kişinin daha gittiği anlatılan mütalaada, burada Akçay'ın tehdit edilmesi üzerine yeniden tartışma çıktığı aktarıldı.

Mütalaada, olay tarihinde sanık ve maktul dünürü Hulusi Giray'la bir gün önce aileler arasında yaşanan tartışmayı konuşmak amacıyla buluştukları kaydedilerek, bu sırada diğer maktuller Burak ve Berk Giray'ın da yanlarına geldiği ancak bir süre sonra Berk ve Burak'ın ayrılarak Mahmut Akçay'ın evine gittiği belirtildi.

Akçay'ın evinde başlayan tartışmaya sanık Ağrı ve maktul dünürünün de gitmesiyle dahil oldukları kaydedilen mütalaada, maktul Hulusi Giray'ın sanık Ağrı'yı, Mahmut Akçay'ın amca çocukları Beytullah ve İrfan Akçay'ı yaraladığı, ancak ilk atışın kimden tespit edilemediği belirtildi.

Mütalaada, bu sırada yaralanan sanık Ağrı'nın da maktuller Hulusi, Berk Enes ve Burak Giray'ı yanında bulunan silahla etkisiz hale getirdiği, maktul Hulusi Giray'ın elindeki silahı da alarak maktullere bir kez daha yakın mesafeden ateş ettiği kaydedilerek, Beytullah Akçay'ın hastanede, maktuller Hulusi, Berk Enes ve Burak Giray'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Maktul Hulusi Giray tarafından sanık Ağrı'nın yaralanmasına ilişkin haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istenen mütalaada, maktuller Berk Enes ve Burak Giray'a karşı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, maktul Hulusi Giray'a karşı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Ağrı, kimsenin evini basmadığını ilk silahın karşı taraftan çekildiğini ifade etti.

Maktul dünürü Hulusi Giray'ı abisi olarak gördüğünü ancak kendisine ihanet edildiğini öne süren sanık, "Onun (Hulusi Giray) üzerinde silah olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Ortalığı yatıştırmaya çalıştığımız HTS kayıtları ile sabittir. Bu işi Hulusi Giray ile yapmaya çalıştık. Benim gibi diğerleri iyi niyetli davranmadılar. Mehtap Giray'ın sosyal medya üzerinden paylaşımları dosyaya konmuştur. Şu anda bile sosyal medyada çok onursuz paylaşımlar yapmaktadır." dedi.

Olayın sorumlusunun karşı taraf olduğunu öne süren sanık, tartışma sırasında kimsenin zarar görmemesi için çabaladığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda iki aile arasında 27 Temmuz 2021'de çıkan kavgada, Hulusi Giray'ın, kardeşine ait silahla ateş ederek Beytullah Akçay'ı öldürdüğü, İrfan Akçay ve Mürsel Ağrı'yı yaraladığı anlatıldı.

İddianamede, Mürsel Ağrı'nın da ateş ederek Hulusi Giray, damadı Berk Enes Giray ve Burak Giray'ı öldürdüğü belirtildi.

Giray soyadlı kişiler ile Mahmut Akçay'ın paylaşımları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle meydana geldiği aktarılan iddianamede, sanık Ağrı'nın 3 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.