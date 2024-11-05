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Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Beyoğlu'nda bir kişinin silahla yaralanmasına sebep olan kavgada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 2 ruhsatsız tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi.

Beyoğlu'nda bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde 29 Ekim'de bir kişinin bacağından yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, E.I. (25) ile F.A. (24) arasında alacak verecek nedeniyle husumet olduğunu, olay günü caddede bekleyen E.I. ile bir arkadaşıyla birlikte motosikletle yanına giden F.A. arasında tartışma çıktığını, kavga sırasında F.A'nın silahla ateş ederek E.I'yı bacağından yaraladığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, ekiplerce yapılan çalışmada kaçan şüphelinin adresi belirlendi.

Ekiplerin Şişli Eskişehir Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda, F.A. ile saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen U.E. (19), M.S. (31), D.C. (25), Ö.N. (30) ve F.A'yı (19) yakaladı.

Şüphelilerin toplam 62 suç kaydı olduğu belirlenirken evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, sürgü, pala ve silahlara ait 86 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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