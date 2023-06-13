Beyoğlu'nda Rus turistin öldürülmesiyle ilgili tutuklamalar yapıldı

Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklamalar yapıldı. Olaya tanık olan Şervan Y.'nin ifadesine göre, tartışma turistin cep telefonunun kaybolması ve para istenmesi nedeniyle çıktı.

BEYOĞLU'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'un öldürülmesiyle ilgili ifade veren Şervan Y.'nin "Gelip cep telefonunu kaybettiğini, yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Cihan turiste, 100-150 Euro verirsen yardım ederiz diyerek, ceplerini karıştırmaya başladı. Bu nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Cihan, turisti bıçakladı" dediği öğrenildi.

Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'nun öldürülmesiyle ilgili Cihan Kaçmaz ve Umut Arslan tutuklandı. Olay yerinde bulunan ve gözaltına alınan Şervan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.