Beyoğlu'nda ruhsatlı silah kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda bir iş yerinde arkadaşının ruhsatlı silahının kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda, bir iş yerinde arkadaşının ruhsatlı silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde iş yerinde ruhsatlı silahıyla oynayan M.D'nin tabancası bir anda kazayla ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşunlarla vurulan M.D. ve B.A. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli M.D'yi silahıyla yakalandı.

Şüphelinin park halindeki aracında yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatlı tabancanın yanı sıra ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Tanık ve mağdur beyanları doğrultusunda yapılan incelemede ölen kişi ile yaralının şüphelinin arkadaşları oldukları, olay sırasında iş yerinde bulundukları tespit edildi.

Şüpheli M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.