Beyoğlu'nda Roman vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği iftar programında Roman vatandaşlar birlikte oruçlarını açtı.

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlediği iftar programında Roman vatandaşları ağırladı. Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı. İftar öncesinde alana gelen Başkan Yıldız, masaları tek tek gezerek Roman vatandaşlarla selamlaştı. Ezanın okunmasıyla birlikte roman vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE OLAN İNANCIMIZI BİR KEZ DAHA PEKİŞTİRİYORUZ"

İftar sofralarında sadece bir ekmeği değil aynı zamanda güzel muhabbeti de paylaştıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Güçlü Türkiye'ye olan inancımızı, burada bir kez daha pekiştiriyoruz. Bu akşam Roman kardeşlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi 2023 Türkiye'sinde de Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklar ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"SEVGİYİ VE MUHABBETİ, DOSTLUĞU HEM SOKAKTA HEM SOFRAMIZDA PAYLAŞTIK"

"Roman vatandaşlardan hiçbir kötülük görmedik" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Yıldız, "Geçtiğimiz günlerde Dünya Romanlar Günü'nü kutlarken oradan bir şey ifade etmiştim. Bugüne kadar Roman kardeşlerimize hiçbir kötülük görmedik. Sevgiyi ve muhabbeti, dostluğu hem sokakta hem soframızda paylaştık. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, hep birlikte tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak yolumuza devam edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Roman'ıyla tek milletiz ve tek millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Vatanın ne demek olduğunu yaşadığımız şu günlerde çok daha iyi anlıyoruz. Allah vatanımızı var etsin. Allah bayrağımızı var etsin. Allah devletimizi var etsin. Allah sizleri güzelliklerimizi var etsin diyorum. Kardeşliğimizi var etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

İftara ailesiyle birlikte gelen Roman vatandaşı Fikret Garipler, "Belediye çok güzel bir etkinlik yapmış. Çok hoşumuza gitti. Allah kabul etsin. Ailece geldik, oğlum, eşim, abim ve yengem hepimiz buradayız. Çok şükür iyi eğleniyoruz" şeklinde konuştu. Roman vatandaş Ferman Yartırak ise, "İnsanlarla beraber iftar açmak güzel bir şey. Ailem ve akrabalarımla birlikte geldik, oturuyoruz" dedi.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel