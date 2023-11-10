BEYOĞLU'NDA REHİNE OPERASYONU

BEYOĞLU'nda, silah zoruyla rehin alındığını söyleyerek ihbarda bulunan E.K., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Rehin alan Necmettin A. gözaltına alınırken silahına da el konuldu.

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.K. isimli trans birey, 5 katlı binanın giriş katında bulunan ve günlük kiralık olarak kullanılan dairede Necmettin A. isimli kişi tarafından silah zoruyla rehin alındığını iddia ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rehin alınan kişiye ulaşmaya çalışan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapıyı defalarca kez çalmalarına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine koçbaşı ile kırılan kapıdan içeriye giren polis ekipleri rehin alan Necmettin A.'yı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis ekiplerine direnen Necmettin A.'nın alkollü olduğu öğrenildi. Kafasına silah dayanarak rehin alındığını iddia eden E.K.'nın ise durumunun iyi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, dairede yaptıkları inceleme sonucunda, Necmettin A.'ya ait tabancaya el koydu. Gözaltına alınan Necmettin A. ve E.K., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.