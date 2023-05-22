Beyoğlu'nda polisin açtığı ateş sonucu ölen genç kızın keşfi yapıldı

BEYOĞLU'nda 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin olay yerinde keşif yapıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta 11 Aralık günü meydana gelen olayda Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada, 2 kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden oldu.

OLAY ANINI AŞAMA AŞAMA ANLATTI

"GÖREVSİZLİK KARARI VERİLSİN"