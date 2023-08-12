Beyoğlu'nda polise küfür eden sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda trafik polislerine zorluk çıkararak küfür eden şahıs gözaltına alındıktan sonra ceza 1.76 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahısın ehliyetine süresiz el konuldu.

Önceki gün Karaköy'de trafik polisine zorluk çıkarıp hakaretler savuran sürücü olayının detayları belli oldu. Cadde üzerinde trafiği aksatan sürücü polis tarafından uyarıldıktan sonra polislere hakaret edip zorluk çıkarmıştı. İsminin A.K.A. olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahsa yapılan alkol kontrolünde 1.76 promil alkollü olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan A.K.A. isimli şüpheli şahsa "Görevli Memura Mukavemet- Hakaret-Mala Zarar Verme" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheli şahsa K.T.K'nın 48/5 maddesi uyarınca 4064 TL cezai işlem uygulanmış, sürücü belgesine süresiz olarak el konulduğu da öğrenildi.