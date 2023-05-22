Beyoğlu'nda polis tarafından vurulan genç kızın keşif çalışması yapıldı

BEYOĞLU'nda 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin olay yerinde keşif yapıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta 11 Aralık günü meydana gelen olayda Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada, 2 kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden oldu.

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme keşif kararı vermişti.

Bu sabah gerçekleştirilen keşfe, hakim, uzman bilirkişi ve taraf avukatları katıldı. Keşifte mahalle sakini olan 3 tanık dinlendi. Hakim, bilirkişi raporunun hazırlanması için süre verdi.

OLAY ANINI AŞAMA AŞAMA ANLATTI

Olayın gerçekleştiği noktada neler yaşandığını aşama aşama anlatan şikayetçi avukatı Adnan Harman, 'Vefat eden kızımız sanığın tam önünden yürüyor. Söylendiği gibi kızımızın görülmemiş olması mümkün değil. Sanığın görüş açısı hiç kapanmıyor. Olayın gerçekleştiği saat de havanın yeni yeni kararmaya başladığı ana denk geliyor. Yani olay yeri aydınlık' Sanık merdivenin sonuna geldikten sonra iki adım atıyor ve vefat eden kızımızın bulunduğu yöne doğru ateş ediyor. İlk ateş ettiği anda da kızımız Zuhal'e kurşun isabet ediyor ve yere düşüyor, olay yerinde de hayatını kaybediyor. Sanık polis memurunun ateş ettiği nokta ile Zuhal'in vurulup düştüğü nokta arasında 8-10 metre kadar mesafe var" dedi.

'GÖREVSİZLİK KARARI VERİLSİN"

Bir avukat Mehmet Yetim de sanığın vefat eden Zuhal Ebrar Yıldız'ı görmemiş olmasının mümkün olmadığını dile getirerek olayın yaşandığı noktada birçok ışıklandırmanın olduğunu belirtti. Keşifte dinlenen tanıkların da bunu teyit ettiğini söyleyen Yetim, 'Sanık tarafı kurşunun sektiğini bu yüzden Zuhal'e isabet ettiğini iddia ediyor ancak bu mümkün değil. Seken merminin parçalanmış olması gerekir. Merminin çekirdeği sağlam olay yeri tespit tutanağında da böyle bir detay yok. Biz bu aşamada mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Motosikletli şüphelilerden biri olan Selçuk Çubuker'in eşi Dicle Çubuker ise, 'Burası bizim mahallemiz, biz burada oturuyoruz. Eşimin o akşam burada olması çok normal. Eşimde silah yoktu, eşimin sicil kaydı var" dedi.