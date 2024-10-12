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Beyoğlu'nda Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Beyoğlu'nda Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Beyoğlu'nda, sabit noktada görev yapan bir polis memuru, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan polis, tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırgan ise Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda sabit noktada görev yaptığı sırada arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan polis, tedavisinin ardından taburcu edildi. Esnaf, polise saldıran kişinin dükkanların önünde yattığını söyledi.

Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memurunun arkasından yanaşan Oytun I., polisi boynundan bıçakladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken yaralı polis için ambulans çağrıldı. Polis, hızla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

ESNAF OLAYI ANLATTI

Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, yerde yatan bir kişi olduğunu ve bu kişinin dükkan açılınca başka yere gittiğini söyledi. Esnaf aynı kişinin bir süre sonra da polise bıçakla saldırdığını iddia etti.

Polise bıçaklı saldırı olayını anlatan esnaf Hasan Öztürk, "Biz burada esnafız. Sabahleyin saat 08.00- 08.30 arası dükkanımızı açıyoruz. Meczuplar akşamdan kalma olarak burada kenarda köşede yatıyorlar. Kardeşim de dükkanın önünde yattığını görünce uzaklaştırıyor. O da başka bir dükkanın önüne yatıyor. Polis yanından geçerken ona arkadan ensesine birkaç tane çizik atıyor. Allahtan arkadaşımızın durumu o kadar ciddi değil. Polis, burada duran olay önleme ekiplerinden. Verilmiş sadakası varmış. İnşallah yarası çabuk iyileşir" dedi.

POLİS TABURCU OLDU

Taksici Mehmet Altun, "Polisimizin durumu şu anda çok iyi. 3 adet dikiş atmışlar. Evine gitti. Çok şükür hayati tehlikeyi atlatmış. Taburcu olmuş. Daha önce o kişiyi burada görmedim. Hafta sonları burada tinerciler oluyor. Emniyetimiz de güzel çalışıyor. Kardeşimiz de burada telefondan konuları takip ediyor. Arkasından koşarak gelerek bıçağı vuruyor ve kaçıyor. Kasımpaşa'da da yakalanıyor" diye konuştu.

Öte yandan yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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