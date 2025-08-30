Beyoğlu'nda Plakasız Motosiklet Sürücüsü Kaçarken Yakalandı

Doğan Can CESUR / -BEYOĞLU'nda plakasız motosiklet sürücüsü, motorize yunus polislerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takip sırasında bir mahalleye giren motosikletli, vatandaşlar sokağa inince kargaşadan yararlanıp izini kaybettirdi. Mahalleliyle aralarında çıkan arbedede, polise saldıran bir şüpheli gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletli uyarıyı dikkate almayarak kaçmaya başladı. Yunus polislerinin de motosikletlinin peşinden gitmesi üzerine takip başladı. Bir süre sonra üstünde tabanca olduğu iddia edilen motosikletli, Hacıhüsrev semtine girdi. Sesleri duyan semt sakinleri de sokağa çıktı. Bu sırada kargaşadan yaralanan motosiklet sürücüsü, izini kaybettirdi.

MAHALLEYE GİREN POLİSE SALDIRDILAR

Mahalleli polis ekiplerine tepki gösterince aralarında arbede yaşandı. O sırada mahallede yaşayan bir kişi, polise saldırıp ayağından yaraladı. Polis memurlarının takviye talebinde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sokağın bir anda karıştığı arbedede, polise saldıran şüpheli gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.