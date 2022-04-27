Beyoğlu'nda pitbullunu saldırttığı iddia edilen sanığa tahliye

BEYOĞLU'nda ağızlıksız gezdirdiği için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine pitbullunu saldığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Orhan Yıldırım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Yıldırım getirildi. Şikayetçiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır da duruşma salonunda hazır bulundu. Olay günü önünden serbest şekilde geçen bir pitbull köpeği gördüğünü belirten şikayetçi Muzaffer Akçayır, "Sahibi ile köpek arasında mesafe vardı, sonra bana birileri 'Bu köpek kimin Muzaffer' dedi. O arada sanık geldi. 'Ben köpeğin sahibiyim' dedi, tasması da elindeydi. Sanığı uyardım. 'Köpeğin ağızlığı nerede, tasmasını bağla' dedim. Sanık bana cevap vermedi. Tepki vermedi. Bir başka şahıs aynı uyarıyı yaptı. Ondan sonra sanık tasmayı taktı. Başka bir şahıs köpeğe yaklaşınca köpek havladı. Sonra o şahsın tepkisine nazaran ben de 'Köpeğini al buradan git. Ağızlığı da yok' dedim. Sanık, bir anda bir anda köpeğin tasmasını bıraktı. Emir komutuyla köpeğe bir şey söyleyerek köpeği üzerime saldı. Köpek bana doğru hamle yaptı. Ben de bu köpeklerin insanların boğazına doğru saldırıya geçtiğini biliyordum ve köpeğe yan taraftaki sopayla vurdum. 10-12 dakika arası yere düştüm. Yerde mücadele ettim. Sanık birkaç hamleyle köpeğini almak istedi. Sonra görmedim" dedi.

"TEPKİ VERMESEYDİM YAŞAYAMAZDIM"

SANIK: SİZİ KANDIRIYORLAR

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

DURUŞMA SONRASI KONUŞTU

OLAYIN GEÇMİŞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel