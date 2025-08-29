Beyoğlu'nda Patlayan Tüp Mahallede Korkuya Neden Oldu

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangın sırasında mutfaktaki tüp patladı. Patlama sesiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü, yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

BEYOĞLU'nda 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın sırasında dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesinden korkan mahalleli sokağa döküldü. Yaralanan Yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama anına ait ise cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, binayı boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Yangın sırasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan dairede yaşanan patlamaya ait cep telefonu görüntüsünü ortaya çıktı. Görüntülerde binada yangın sürdüğü sırada bir anda patlama oluyor. Dışarıdakiler panikle bağırarak kaçıyor.

'HER YERİ ALEV SARDI'

Patlama anını gören bir kişi, "Evdeydim, kızım 'Arkadaşımın evi yanıyor' diye seslendi. Geldim, baktım. İnsanlara da, 'Açılın' dedim. 'Patlama olacak' demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
