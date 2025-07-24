Beyoğlu'nda Patlama Sonrası Bina Çöktü

Beyoğlu'nda Patlama Sonrası Bina Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir büfede meydana gelen patlama sonrasında 3 katlı bir bina çöktü. Olayda çevredeki iş yerleri ve evlerde hasar oluştu. Patlama gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabilir.

BEYOĞLU'nda 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfe içerisinde meydana gelen patlamada binanın zemin katında ve üst katlarda kısmi çökmeler yaşanırken, çevredeki iş yeri ve evlerde hasar oluştu. Olaydan sonra bina ekipler tarafında tamamen yıkılırken, bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Zemin kattaki büfede meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından binanın büyük kısmında çökme meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin yıkılan binada yaptıkları ilk incelemede patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Patlama anında iş yerinde ve binada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken ekipler, hassas burunlu köpekler ile enkazda tedbiren arama yaptı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Öte yandan ekipler, patlamanın meydana geldiği binada geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından ekipler 3 katlı binanın yıkılmasın karar verdi. Yıkılan binanın enkazı belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak kaldırılmaya başlanırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu

Alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi şehit oldu
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi

Yumaklı canlı yayında açıkladı! Facia bir anda gelmiş
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı

Dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.