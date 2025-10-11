Beyoğlu'nda Patenli Çocuklardan Tehlikeli Yolculuk
Beyoğlu'nda, iki çocuğun özel halk otobüsünün arkasında tutunarak patenle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların tehlikeli yolculuğu büyük endişe yarattı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, patenli 2 çocuğun Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 34 HD 2523 plakalı 35C Kocamustafapaşa-Taksim seferini gerçekleştiren özel halk otobüsünün arkasına tutunduğu görüldü.
Görüntülerde, canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan çocukların bir süre bu şekilde ilerledikten sonra otobüsü bırakması yer aldı.
