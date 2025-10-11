Haberler

Beyoğlu'nda Patenli Çocuklardan Tehlikeli Yolculuk

Beyoğlu'nda, iki çocuğun özel halk otobüsünün arkasında tutunarak patenle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların tehlikeli yolculuğu büyük endişe yarattı.

Beyoğlu'nda 2 çocuğun özel halk otobüsünün arkasında tutunarak patenle ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, patenli 2 çocuğun Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 34 HD 2523 plakalı 35C Kocamustafapaşa-Taksim seferini gerçekleştiren özel halk otobüsünün arkasına tutunduğu görüldü.

Görüntülerde, canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan çocukların bir süre bu şekilde ilerledikten sonra otobüsü bırakması yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
