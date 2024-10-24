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Beyoğlu'nda Partileri Organize Eden Müzisyenler Tutuklandı

Beyoğlu'nda Partileri Organize Eden Müzisyenler Tutuklandı
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Beyoğlu'nda düzenlenen bir partiyi organize ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Tolga T. ve Laden S., poliste verdikleri ifadelerde suç işlemediklerini iddia etti. Şüpheliler, yaptıkları etkinliklerde cinsel içerikli materyallere yer verdiklerini ancak zorla bir şey yapmadıklarını belirtti.

BEYOĞLU'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiyi organize ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Tolga T. ile Laden S.'nin polisteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin aslında müzisyen olduklarını, yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. İki şüphelinin bir süre önce düzenledikleri partilerle gündeme gelen 'Fergio House' çetesinden birlikte iş yapmak için teklif aldıklarını, ancak kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Ahlak Kumar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan parti organizatörleri Tolga T. ile Laden S.'nin polisteki ifadeleri ortaya çıktı. İkilinin Kadıköy'de oturdukları evi de partide ele geçirilen cinsel içerikli materyallerle döşedikleri belirlendi. Poliste verdikleri ifadelerinde konservatuvar mezunu olduklarını iddia eden şüphelilerin, yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.

'BİZİM PARTİLERİMİZDE İSTEYEN TASMA TAKAR İSTEYEN ELİNE KIRBACI ALIR'

Seçtikleri yaşam biçimi doğrultusunda yaşadıklarını anlatan şüphelilerin, daha önce de böyle partiler düzenlediği öğrenildi. Partilerinde gerçek cinsel birlikteliklerin olmadığını anlatan şüpheliler "İnsanlar partiye gelerek fantezilerini gerçekleştiriyorlar. İlişkiye girmiyorlar. Kimi köle oluyor, kimi eline kırbacı alarak patron oluyor. İsteyen kendine kelepçe taktırıyor. Boynuna tasma taktıran bile var" dedikleri belirtiliyor. Şüphelilerin kimseye zorla bir şey yaptırmadıklarını söyleyerek "Yaptığımız, işlediğimiz bir suç yok" şeklinde konuştukları öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin düzenlendikleri partilerle gündeme gelen 'Fergio House' çetesinin kendilerine birlikte çalışmak için teklifte bulunduğunu iddia ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu teklifi "Biz de gerçek cinsel birliktelik yok. Sadece fantezileri gerçekleştiriyoruz" diyerek kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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