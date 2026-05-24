Beyoğlu'nda park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Güncelleme:
Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

BEYOĞLU'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangında araç alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının ardından araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasın yansıdı. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği, otomobilin yanığı anlar ve görüntüleri kaydeden vatandaşların panik yaşadığı dakikalar yer alıyor. Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması yaptığı anlar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
