Beyoğlu'nda park halindeki araç alev alev yandı

Beyoğlu'nda park halindeki araç bir anda alev aldı. Teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu.

Beyoğlu'nda park halindeki araç bir anda alev aldı. Teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu.

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında park halindeki 34 VUS 58 plakalı araç bir anda alevler içinde kaldı. Mahalle sakinlerinin hemen itfaiye ve emniyet ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Araçta yapılan ilk incelemede, aracın teknik bir iç aksan arızası nedeniyle alevler içinde kaldığı belirlendi. Araç sahibi ise yangına müdahale ettiği esnada hafif şekilde yaralandı. Yanan araç mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. - İSTANBUL