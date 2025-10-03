Haberler

Beyoğlu'nda Bıçaklama Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda, para istediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda, para istediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dün gece Taksim Meydanı'nda bulunan, metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde İbrahim Halil H, bir şüpheli tarafından bıçaklandı.

İbrahim Halil H'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşmeler ve güvenlik kameraları üzerinden yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı belirlendi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalanan şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayet anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.