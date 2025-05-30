Beyoğlu'nda Panelvan Kadına Çarptı

Beyoğlu'nda Panelvan Kadına Çarptı
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Beyoğlu'nda geri manevra yapan bir panelvan, yolun karşısına geçmekte olan 60 yaşındaki kadına çarptı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda panelvanın kadına çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kasımpaşa Mahallesi'nde, Bayram A. idaresindeki panelvan, geri manevra sırasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim A'ya (60) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Sürücü Bayram A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, panelvanın Sevim A'ya çarptığı an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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