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Beyoğlu'nda Palalı Saldırganlar Bir Kişiyi Yaraladı

Beyoğlu'nda Palalı Saldırganlar Bir Kişiyi Yaraladı

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda eğlence mekanından çıkan İranlı iddiaya göre etrafa küfürler savurunca 2 otoparkçı tarafından palalı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İranlıyı yaralayan saldırganlar yakalandı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanından çıkan İranlı iddiaya göre etrafa küfürler savurunca 2 otoparkçı tarafından palalı saldırıya uğradı.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İranlıyı yaralayan saldırganlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

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