Beyoğlu'nda Palalı Saldırganlar Bir Kişiyi Yaraladı

Beyoğlu'nda eğlence mekanından çıkan İranlı iddiaya göre etrafa küfürler savurunca 2 otoparkçı tarafından palalı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İranlıyı yaralayan saldırganlar yakalandı.