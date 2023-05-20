Beyoğlu'nda Palalı Saldırganlar Bir Kişiyi Yaraladı
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Beyoğlu'nda eğlence mekanından çıkan İranlı iddiaya göre etrafa küfürler savurunca 2 otoparkçı tarafından palalı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İranlıyı yaralayan saldırganlar yakalandı.
Beyoğlu'nda eğlence mekanından çıkan İranlı iddiaya göre etrafa küfürler savurunca 2 otoparkçı tarafından palalı saldırıya uğradı.
O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İranlıyı yaralayan saldırganlar yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel