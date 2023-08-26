Beyoğlu'nda Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Keçeci Piri Mahallesi Donanma Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyoğlu'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Keçeci Piri Mahallesi Donanma Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Feyzi H'nin kullandığı 34 CAE 645 plakalı otomobil ile Doğukan Y. yönetimindeki 34 DSR 078 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Doğukan Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzi H'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel