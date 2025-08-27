Beyoğlu'nda Otomobil Kazası: Dede ve Torun Hastaneye Kaldırıldı

Beyoğlu Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve torun, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan dede ve torunu hastaneye kaldırıldı.

Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz isimleri öğrenilemeyen dede ile torununa otomobil çarptı.

Kazada yola savrulup yaralanan dede ve torununa çevredekiler yardım etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
