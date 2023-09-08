Beyoğlu'nda Otobüs Durağına Girerek 2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanığa Hapis Cezası

BEYOĞLU'nda 2 yıl önce aracıyla otobüs durağına girerek 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanık Ergün Gürdal, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 13 yıl 4ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gürdal'ın sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.

BEYOĞLU'nda 2 yıl önce aracıyla otobüs durağına girerek 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanık Ergün Gürdal, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 13 yıl 4ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gürdal'ın sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Tutuklu sanık Ergün Gürdal savunmasında, " Ben bayıldığımdan dolayı durağa hızlı bir şekilde girmişim. Benim haberim yoktu, bilincim yerinde değildi. Ben ambulans ve polis ekipleri gelene kadar yaklaşık yarım saat, 45 dakika baygın yattım. Beni polis uyandırdı. Ben daha önce hastaneye gittiğimde beyin damarımda çatlak olduğunu söylediler. O günden beri de sürekli ilaç kullanıyorum. Olayda hayatını kaybeden ve yaralananlarla bir husumetim yoktu. Onlara niye zarar vermek isteyeyim. Böyle olmasından dolayı üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Maddi, manevi elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" dedi.

Mahkeme heyeti Gürdal'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sürücü belgesine ise 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına girdiği anlatıldı. Şüpheli Gürdal'ın olaydan sonra yapılan kan örneği incelemesinde, esrar maddesinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı, kendi kusuruyla kazaya neden olduğu aktarılan iddianamede, Gürdal'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.