Beyoğlu'nda Otobüs Durağına Daldı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Beyoğlu'nda aracıyla otobüs durağında 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın kanında uyuşturucu madde tespit edildiğini ve trafik raporuna göre yüzde 100 kusurlu olduğunu belirterek 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 tarihinde, sanık Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı kamyonetin hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına dalarak Suzan Metin ve İlhan Metin'in ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Hakkında dava açılan sanık Ergün Gürdal ilk duruşmada verdiği ifadesinde, olay sırasında yoldayken baygınlık geçirdiğini iddia ederek, "Ben kendime geldiğim zaman ambulans, polis, hepsi oradaydı. Böyle birşey olmasını istemezdim, benim de ailem var. Kazanın olduğu gün yemin ederim uyuşturucu madde kullanmadım. Arabada da sadece boş bir bira kutusu vardı ama ben onu günlerdir çöpe atmak için bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi, hastalığım" demişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal ile tarafların avukatları katıldı.

RAPORA GÖRE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ ALTINDAYMIŞ

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, Adli Tıp Kurumu'nun 19 Nisan 2023 tarihli raporunun geldiğini, raporda "Kanında saptanan uyuşturucu madde etkisi altındaki Ergün Gürdal'ın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği" yönünde görüş bildirildiğini belirtti.

"EPİLEPSİ HASTALIĞI İDDİASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

"PİŞMANIM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ergün Gürdal, "50 yaşından sonra bu hastalığa yakalandım. Birisi beni uyarsaydı bu şekilde araba kullanmazdım. Esrarla ilgili olan değerlendirmeye de kader, alın yazısı diyorum. Ayda yılda bir olan bir şeydi. Pişmanım. İçeri girdikten sonra 5-6 ay kendimi toparlayamadım. Tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı son savunmalar için erteledi.