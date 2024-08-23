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Beyoğlu'nda Otelde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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BEYOĞLU'nda, 9 katlı otelin bodrum katında yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle mahsur kalan oteldekiler tahliye edilirken, çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

BEYOĞLU'nda, 9 katlı otelin bodrum katında yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle mahsur kalan oteldekiler tahliye edilirken, çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde otel olarak kullanılan 9 katlı binanın bodrum katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, katlara ulaşan dumandan etkilenen oteldekiler binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansta tedavi etti. Çıkan yangında otelde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu İtfaiye İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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